Голубев: ПВО в Ростовской области отработала по целям за пределами региона

Губернатор сообщил о работе ПВО по целям за пределами Ростовской области

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В Ростовской области были задействованы силы ПВО, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Они отрабатывают по целям за пределами нашего региона — в соответствии с задачами спецоперации. Уважаемые земляки, сохраняйте спокойствие!» — написал он в своем телеграм-канале.

После начала военной операции России на Украине власти приграничных регионов, в том числе Ростовской области, неоднократно сообщали об атаках дронов и обстрелах территорий.

В последний раз Голубев сообщал о работе ПВО 29 ноября. «Над Ростовской областью системы ПВО успешно отработали по вражескому БПЛА. Последствий на земле не зафиксировано», — писал он в своем телеграм-канале.



27 ноября беспилотник сбили в Каменском районе региона. Последствий на земле не было, уточнял губернатор.