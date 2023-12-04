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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор сообщил о работе ПВО по целям за пределами Ростовской области

Голубев: ПВО в Ростовской области отработала по целям за пределами региона
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В Ростовской области были задействованы силы ПВО, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Они отрабатывают по целям за пределами нашего региона — в соответствии с задачами спецоперации. Уважаемые земляки, сохраняйте спокойствие!» — написал он в своем телеграм-канале.

В Ростовской области сбили беспилотник
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Фото:Виктор Толочко / РИА Новости

После начала военной операции России на Украине власти приграничных регионов, в том числе Ростовской области, неоднократно сообщали об атаках дронов и обстрелах территорий.

В последний раз Голубев сообщал о работе ПВО 29 ноября. «Над Ростовской областью системы ПВО успешно отработали по вражескому БПЛА. Последствий на земле не зафиксировано», — писал он в своем телеграм-канале.

27 ноября беспилотник сбили в Каменском районе региона. Последствий на земле не было, уточнял губернатор.

Теги
Ростовская область ПВО Украина
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