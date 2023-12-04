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Технологии и медиа ,  
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Клишас раскритиковал идею запретить чиновникам иностранные мессенджеры

Клишас назвал не вполне продуманной идею запретить чиновникам мессенджеры
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Идея запретить чиновникам использовать иностранные мессенджеры не совсем продумана, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Инициатива ограничить госслужащих в праве использовать мессенджеры мне кажется не вполне продуманной», — написал сенатор в своем телеграм-канале.

Запретить чиновникам пользоваться иностранными мессенджерами в личных целях предложил зампред комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный, сообщили «Известия». Письмо с этой инициативой он направил вице-премьеру, руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко.

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Депутат подчеркнул, что «последствия утечки конфиденциальных сведений могут быть необратимы», это особенно опасно среди госслужащих, которые имеют доступ к документам для служебного пользования и другим секретным бумагам. «Лучший способ избежать последствий утечки информации — не допустить саму ее возможность», — заключил он.

По закону госслужащие могут пользоваться зарубежными мессенджерами в личных целях и для рабочей коммуникации. В июне президент Владимир Путин подписал закон, который ввел штрафы до 50 тыс. руб. для должностных лиц за использование мессенджеров для передачи персональных данных граждан при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Теги
Андрей Клишас чиновники госслужащие

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