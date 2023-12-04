 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Губернатор назвал тяжелой утратой гибель генерала на военной операции

Замкомандующего 14-м армейским корпусом Завадский погиб на военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Завадский
Владимир Завадский (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования в связи с гибелью на военной операции заместителя командующего 14-го армейского корпуса Северного флота генерал-майора Владимира Завадского.

«Тяжелая утрата. Пронзающая боль», — написал Гусев в своем Telegram-канале, указав, что Завадский погиб «на боевом посту». «Скорблю душой и сердцем. Передаю глубокие соболезнования родным, близким, сослуживцам Владимира Васильевича», — добавил губернатор.

Он написал, что Завадский до августа 2021 года командовал 4-й гвардейской Кантемировской Краснознаменной танковой дивизией, с которой «у Воронежской области налажены давние добрые отношения».

Погиб российский генерал-майор Владимир Завадский
Политика
Владимир Завадский

О гибели Завадского стало известно в конце ноября. Об этом сообщала Межрегиональная общественная организация (МРОО) «Кремль» (выпускники Московского командного общевойскового училища). Там сообщали, что он погиб 28 ноября, не уточняя деталей.

Владимир Завадский родился 11 января 1978 года. В 2000 году он окончил Московское общевойсковое командное училище, после чего командовал мотострелковым взводом, ротой, батальоном. В 2010 году Завадский окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил. После этого он проходил службу на постах замкомандира учебного танкового полка, замначальника учебного центра, начальника штаба мотострелковой бригады, командира мотострелковой бригады, командира мотострелковой дивизии.

В 2018 году был назначен командиром Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа (дислоцируется в Московской области). Завадский награжден орденом Мужества.

Теги
генерал Военная операция на Украине
Материалы по теме
Погиб российский генерал-майор Владимир Завадский
Политика
Умер герой песни «Батяня-комбат» генерал Александр Солуянов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03) Инвестиции, 01 дек, 16:33 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18) Инвестиции, 01 дек, 16:33
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за утечки данных Технологии и медиа, 13:05
Оценка ущерба Севастополю от урагана выросла в 8 раз Общество, 13:05
Биткоин обогнал Tesla и Berkshire Hathaway по капитализации Крипто, 13:04
Правительство оценит возможность полного запрета вейпов Бизнес, 13:03
Режиссер Евгений Сангаджиев — о доверии, делегировании и успехе РБК Стиль, 13:01
Отечественное «железо»: как стартап стал ИТ-вендором за короткий срок РБК и Softline, 13:01
Стратегии трендвотчинга: почему Apple — лидер, а Samsung — преследователь Pro, 12:58
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Минфин сообщил о конфликте интересов в компаниях из-за ухода иностранцев Финансы, 12:58
Как государство поддерживает малый бизнес в условиях конкуренции за кадры Национальные проекты, 12:56
Дружественные инопланетяне, кунцхаус и дуриан: где это построено РБК и ЛСР, 12:56
Этап Кубка России по лыжным гонкам отменили из-за мороза -37 °C Спорт, 12:54
Губернатор назвал тяжелой утратой гибель генерала на военной операции Политика, 12:53
Лишенный титула олимпийского чемпиона Зубков возглавил клуб по бенди Спорт, 12:51
Сапольски, импринтинг и окружение: зачем общаться с незнакомцами 12:49