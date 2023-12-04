Губернатор назвал тяжелой утратой гибель генерала на военной операции

Владимир Завадский (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования в связи с гибелью на военной операции заместителя командующего 14-го армейского корпуса Северного флота генерал-майора Владимира Завадского.

«Тяжелая утрата. Пронзающая боль», — написал Гусев в своем Telegram-канале, указав, что Завадский погиб «на боевом посту». «Скорблю душой и сердцем. Передаю глубокие соболезнования родным, близким, сослуживцам Владимира Васильевича», — добавил губернатор.

Он написал, что Завадский до августа 2021 года командовал 4-й гвардейской Кантемировской Краснознаменной танковой дивизией, с которой «у Воронежской области налажены давние добрые отношения».

О гибели Завадского стало известно в конце ноября. Об этом сообщала Межрегиональная общественная организация (МРОО) «Кремль» (выпускники Московского командного общевойскового училища). Там сообщали, что он погиб 28 ноября, не уточняя деталей.