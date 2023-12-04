Губернатор назвал тяжелой утратой гибель генерала на военной операции
Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования в связи с гибелью на военной операции заместителя командующего 14-го армейского корпуса Северного флота генерал-майора Владимира Завадского.
«Тяжелая утрата. Пронзающая боль», — написал Гусев в своем Telegram-канале, указав, что Завадский погиб «на боевом посту». «Скорблю душой и сердцем. Передаю глубокие соболезнования родным, близким, сослуживцам Владимира Васильевича», — добавил губернатор.
Он написал, что Завадский до августа 2021 года командовал 4-й гвардейской Кантемировской Краснознаменной танковой дивизией, с которой «у Воронежской области налажены давние добрые отношения».
О гибели Завадского стало известно в конце ноября. Об этом сообщала Межрегиональная общественная организация (МРОО) «Кремль» (выпускники Московского командного общевойскового училища). Там сообщали, что он погиб 28 ноября, не уточняя деталей.
Владимир Завадский родился 11 января 1978 года. В 2000 году он окончил Московское общевойсковое командное училище, после чего командовал мотострелковым взводом, ротой, батальоном. В 2010 году Завадский окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил. После этого он проходил службу на постах замкомандира учебного танкового полка, замначальника учебного центра, начальника штаба мотострелковой бригады, командира мотострелковой бригады, командира мотострелковой дивизии.
В 2018 году был назначен командиром Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа (дислоцируется в Московской области). Завадский награжден орденом Мужества.