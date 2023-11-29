Погиб российский генерал-майор Владимир Завадский

Организация выпускников Московского командного училища сообщила о гибели генерал-майора Владимира Завадского. Он участвовал в военной операции на Украине в качестве замкомандира 14-го армейского корпуса

Владимир Завадский (Фото: Минобороны РФ)

Межрегиональная общественная организация (МРОО) «Кремль» (выпускники Московского командного общевойскового училища) сообщила о гибели генерал-майора российской армии Владимира Завадского.

В публикации говорится, что он погиб 28 ноября. Подробностей не приводится.

Как пишет «Коммерсантъ», Завадский участвовал в боевых действиях в рамках военной операции на Украине в качестве замкомандира 14-го армейского корпуса ВС России.

РБК направил запрос в Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Владимир Завадский родился 11 января 1978 года. В 2000 году он окончил Московское общевойсковое командное училище, после чего командовал мотострелковым взводом, ротой, батальоном. В 2010 году Завадский окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил. После этого он проходил службу на постах замкомандира учебного танкового полка, замначальника учебного центра, начальника штаба мотострелковой бригады, командира мотострелковой бригады, командира мотострелковой дивизии.

В 2018 году был назначен командиром Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа (дислоцируется в Московской области). Завадский награжден орденом Мужества.