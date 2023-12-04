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Политика ,  
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Лукашенко и Цзиньпин обменялись подарками. Видео

Появились кадры обмена Лукашенко и Цзиньпина подарками

Лукашенко и Цзиньпин обменялись подарками. Видео
Video

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Китая Си Цзиньпин обменялись подарками. Лукашенко приехал в Китай с рабочим визитом на два дня — 3 и 4 декабря.

Белорусский президент получил картину, вышитую из шелка, и яблоки. Его младшему сыну Николаю, приехавшему в Пекин вместе с Лукашенко, передали спортивный костюм с китайской символикой. Си Цзиньпину Лукашенко подарил панно, скульптурную композицию «Один пояс, один путь», шоколад и василек.

Лукашенко и Цзиньпин уже провели переговоры.

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Политика
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин

Теги
Белоруссия Китай Александр Лукашенко Си Цзиньпин подарки

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