Си Цзиньпин обсудил с Лукашенко сообщество единой судьбы человечества

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин (Фото: president.gov.by)

Китай готов вместе с белорусскими партнерами укреплять стратегическое взаимодействие ради создания сообщества единой судьбы человечества, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине. Лукашенко сказал, что есть прогресс по всем вопросам в отношениях двух стран, но он бы хотел обсудить скорость в реализации планов.

«Для Китая сохранение стабильности и долгосрочного развития очень важно. <...> Китайская сторона готова вместе с белорусскими партнерами укреплять стратегическое взаимодействие во имя создания сообщества единой судьбы человечества», — сказал Си Цзиньпин, его слова приводит пресс-служба президента Белоруссии.

Сообщество единой судьбы человечества — концепция, выдвинутая Си Цзиньпином в 2012 году. В ней отмечается, что население Земли столкнулось с угрозами, с которыми не могут справиться одна или несколько стран. Это, например, нехватка ресурсов, климатические изменения, загрязнение окружающей среды. Разрешение этих проблем требует сотрудничества всех стран мира, уверен председатель КНР. Концепция предполагает отказ от ведения войн, создание общего пространства для безопасности, взаимный обмен опытом между странами, применение инновационных подходов в экономике, поддержание культуры многообразия и равенства. Одна из платформ для реализации сообщества единой судьбы человечества, которую продвигает Китай, — инициатива «Один пояс, один путь». Это международный проект по развитию экономического сотрудничества, который охватывает около 80 стран Азии, Африки и Европы. В его рамках осуществляется строительство масштабной сети автомобильных и железных дорог, морских портов, электросетей, нефте- и газопроводов и связанных с ними инфраструктурных объектов.

Лукашенко заявил о поддержке концепции построения сообщества единой судьбы человечества. «В отличие от западных стран, которые пытаются разрубить все на части, Вы поставили единую цель для всех. Кто может спорить с этим? Никто. Мир будет за это благодарен Великому Китаю», — сказал он.

О совместных проектах с Китаем президент Белоруссии высказался следующим образом. «Когда я готовился к этому визиту и своих коллег допрашивал о том, что надо сделать, что не движется, чтобы сказать председателю [Китая] об этом, мы не нашли ни одного вопроса, по которому бы не было движения. Единственный вопрос, который я хотел бы с вами обсудить сегодня, — это скорость», — сказал Лукашенко.