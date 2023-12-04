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Общество ,  
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Умер редактор журнала «Художественная культура» Олег Кривцун

Умер искусствовед и редактор журнала «Художественная культура» Олег Кривцун
Олег Кривцун
Олег Кривцун (Фото: rah.ru)

В возрасте 69 лет скончался российский искусствовед, культуролог и шеф-редактор научного журнала «Художественная культура» Олег Кривцун. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Российской академии художеств.

«С прискорбием сообщаем о кончине академика и члена президиума Российской академии художеств Олега Александровича Кривцуна», — сообщили в академии.

Ответственный секретарь журнала «Художественная культура» Виолетта Эвалльё в разговоре с РБК подтвердила смерть Кривцуна. «Да, к сожалению, Олег Александрович скончался. Пока что данные о времени и месте прощания, равно как и подробности его ухода, нам не известны», — сказала она.

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Источник ТАСС в оперативных службах рассказал, что Кривцуна нашли мертвым в его квартире в центре Москвы, тело академика обнаружила домработница. «Предварительно, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности», — сказал собеседник агентства. По его словам, следов насильственной смерти не обнаружено.

По данным телеграм-каналов Mash и Shot, Кривцун скончался в ванной, его тело пролежало там около трех дней.

Олег Кривцун — специалист в области истории русского и зарубежного искусства Нового и Новейшего времени, доктор философских наук, профессор и действительный член Российской академии художеств. За свою карьеру он опубликовал более 200 работ, в числе которых монографии и учебники.

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Теги
искусствовед культура журналы некролог новости

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