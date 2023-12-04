Житель Колымы нашел 12 слитков золота, забрал их себе и получил год тюрьмы

Житель Колымы нашел 12 слитков золота, забрал их себе и получил срок

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Жителя Магаданской области приговорили к году лишения свободы и штрафу за незаконное хранение драгоценного металла и его перевозку, сообщила прокуратура Сусуманского района.

По данным ведомства, в 2015 году 35-летний мужчина обнаружил у автозаправочной станции вблизи города Сусуман полиэтиленовый пакет с 12 слитками золота весом около 3,7 кг. Он забрал находку домой.

В августе 2023 года мужчина перевозил слитки в автомобиле. Траектория движения машины вызвала подозрения у инспектора ГИБДД. Он потребовал остановить автомобиль, но водитель проигнорировал требование и увеличил скорость. Не справившись с управлением, он въехал в здание бывшего поста ГАИ. Затем он продолжил движение в сторону поселка Мяунджа.

Скрываясь от погони, мужчина бросил автомобиль на улице и спрятался на крыше многоквартирного дома. Там его нашли сотрудники ФСБ. Слитки золота стоимостью свыше 19 млн руб. изъяли.

На мужчину завели уголовное дело по статье о незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов в крупном размере (ч. 4 ст. 191 УК). Суд назначил ему наказание в виде года лишения свободы в колонии-поселении и обязал выплатить штраф в 500 тыс. руб.

В конце июля по той же статье осудили жителя Магаданской области, который в 2021 году около поселка Беличан в Сусуманском районе незаконно добыл около 3 кг драгоценных металлов, затем переплавил золото и серебро в 13 слитков и спрятал в автозапчасти. Детали он попытался вывезли в Ингушетию.

Мужчину задержали в московском аэропорту Шереметьево, драгметаллы стоимостью около 8 млн руб. изъяли. Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно со штрафом в 300 тыс. руб.