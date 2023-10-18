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Си Цзиньпин заявил о готовности к сотрудничеству с ЕАЭС по «Одному поясу»

Си Цзиньпин: Китай готов сотрудничать по инициативе «Один пояс, один путь»
Китай готов сотрудничать с ЕАЭС по инициативе «Один пояс, один путь» для осуществления регионального сотрудничества на более высоком уровне и для его углубления, подчеркнул Си Цзиньпин
Си Цзиньпин и Владимир Путин
Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: Edgar Su / Reuters)

Китай готов сотрудничать с Россией и другими участниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по инициативе «Один пояс, один путь». Об этом заявил китайский лидер Си Цзиньпин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Пекине.

«Китай готов сотрудничать с Россией и другими странами ЕАЭС для сопряжения инициативы «Один пояс, один путь» и ЕАЭС, а также для осуществления регионального сотрудничества на более высоком уровне и для углубления его», — сказал он (цитата по CCTV).

Помимо этого, Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин готов сотрудничать с Москвой, чтобы соответствовать тенденциям мирового развития, исходить из фундаментальных интересов двух народов и вносить свой вклад в оказание помощи миру.

Лидер Китая подчеркнул, что Россия является важным партнером Китая в осуществлении инициативы «Один пояс, один путь». Так, он напомнил, что в эксплуатацию были введены крупные инфраструктурные проекты, такие как Восточный газопровод Россия — Китай.

Си Цзиньпин выразил надежду, что строительство газопровода Китай — Монголия — Россия как можно скорее достигнет прогресса.

Инициативу «Один пояс, один путь» Си Цзиньпин предложил в 2013 году. Проект направлен на создание новых торговых путей, транспортных и экономических коридоров, связывающих Китай со странами Центральной Азии, Европы и Африки. По планам Китая будет создан самый протяженный в мире экономический коридор, который охватит 4,4 млрд человек.

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В 2022 году страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) объявили о запуске партнерства по глобальной инфраструктуре и инвестициям (Partnership for Global Infrastructure, PGII). Как пишет Reuters, оно должно стать конкурентом китайской инициативы «Один пояс, один путь».

Партнерство будет реализовывать «революционные проекты», которые должны будут устранить пробелы в инфраструктуре развивающихся стран, укреплять глобальную экономику и цепочки поставок, а также продвигать интересы национальной безопасности США.

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Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР

15 июня 1953 года
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