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СК задержал шесть человек по делу об убийстве школьника в Иркутске

СК: шесть человек задержаны по делу об убийстве 15-летнего школьника в Иркутске

СК задержал шесть человек по делу об убийстве школьника в Иркутске
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В Иркутске следователи допросили подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка, всего по делу задержали шесть человек, сообщило региональное управление Следственного комитета в телеграм-канале.

«На данный момент к следователям СК доставлен предполагаемый подозреваемый в убийстве несовершеннолетнего. Им оказался 15-летний подросток, проживающий в Ленинском районе города Иркутска», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Следователи выясняют мотивы преступления и допрашивают остальных участников конфликта. В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов изъяли орудие убийства — нож. 

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Фото:СК РФ

По версии следствия, 2 декабря на остановке общественного транспорта «Лисиха» в Октябрьском районе Иркутска в ходе конфликта между подростками был ранен 15-летний мальчик, его как минимум четыре раза ударили ножом. Врачи не смогли спасти школьника. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса) с максимальным наказанием до 15 лет лишения свободы.

Подросток учился в десятом классе. Полицейские пояснили, что между двумя компаниями несовершеннолетних произошла ссора, в результате перешедшая в поножовщину.

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Теги
Иркутск Следственный комитет школьники убийство
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