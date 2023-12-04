На Украине сообщили о работе ПВО в трех регионах

Украинские ПВО работают в Харьковской, Днепропетровской и Хмельницкой областях, сообщает «Зеркало Недели» со ссылкой на мониторинговые каналы.

Хмельницкая ОВА информацию о работе ПВО подтвердила и призвала оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги. В настоящее время тревога действует в семи восточных и центральных областях Украины.

Ранее этой ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаевской и Херсонской областях.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.