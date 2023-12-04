 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

На Украине сообщили о работе ПВО в трех регионах

Хмельницкая ОВА: в регионе объявлена воздушная тревога, работает ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине

Украинские ПВО работают в Харьковской, Днепропетровской и Хмельницкой областях, сообщает «Зеркало Недели» со ссылкой на мониторинговые каналы.

Хмельницкая ОВА информацию о работе ПВО подтвердила и призвала оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги. В настоящее время тревога действует в семи восточных и центральных областях Украины.

Ранее этой ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаевской и Херсонской областях.  

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года.

 

Почти половина украинцев выступили за переговоры с Россией
Политика
Фото:Nazar Furyk / Zuma / ТАСС

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Программа развития РБК Pro Делегирование: как передавать задачи сотрудникам

Теги
ПВО Харьковская область Днепропетровская область Военная операция на Украине Воздушная тревога
Материалы по теме
Умер соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк
Общество
Почти половина украинцев выступили за переговоры с Россией
Политика
Арестович назвал «условный Майдан» решением противоречий на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03) Инвестиции, 01 дек, 16:33 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18) Инвестиции, 01 дек, 16:33
В МИД назвали приоритет председательства России в БРИКС Политика, 03:50
«Ъ» узнал, что обвиняемым по делу о надувных танках запросили по 5,5 лет Общество, 03:43
В Москве задержали и отменили более 50 рейсов из-за снегопада Общество, 03:22
Волжский гедонизм: почему из Самары не хочется уезжать РБК и LADA, 03:20
Открытое горение на автомобильном заводе в Москве ликвидировали Общество, 03:09
«Барселона» победила «Атлетико» в матче с десятью желтыми карточками Спорт, 03:00
На Украине «мобилизовали» кошек на борьбу с грызунами в окопах Политика, 02:48
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Когда выпадают или плохо растут волосы: что делать РБК и Nourkrin, 02:45
На Украине сообщили о работе ПВО в трех регионах Политика, 02:34
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 02:22
«Ведомости» узнали, как будут контролировать продажу валютной выручки Бизнес, 02:14
Более 135 тыс. человек «мобилизовали» для очистки Москвы от снега Общество, 01:47
Китайские ученые впервые успешно редактировали «связанный» с аутизмом ген Технологии и медиа, 01:24
Новый президент Аргентины представит программу «шоковых» реформ Политика, 01:03