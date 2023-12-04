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Военная операция на Украине ,  
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На Украине «мобилизовали» кошек на борьбу с грызунами в окопах

Bild: на Украине «мобилизовывают» кошек на борьбу с грызунами в окопах
Сюжет
Военная операция на Украине

Украинские военные начали активно набирать на фронт кошек для борьбы с мышами и крысами, которые кусают их и портят оборудование, сообщила газета Bild со ссылкой на опрошенных бойцов ВСУ. 

Как уточнил журнал, грызуны стали серьезной проблемой, поскольку они «мешают солдатам спать, кусают их в спальных мешках и едят все, что попадется на глаза». Крысы, змеи и мыши «атаковали» траншеи в южных районах фронта. Животные разрушают каски и портят кабели связи, уничтожают продукты питания, лекарства, одежду и изделия из кожи.

Для борьбы с грызунами и змеями военнослужащие стали брать с собой котов и кошек. Так, кот Шайбик получил боевую медаль «За помощь, которую он оказал военным», рассказал один и бойцов. 

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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

23 ноября Japan Times сообщила, что в окопах украинской армии стало гораздо больше мышей, чем в 2022 году. По словам журналиста Эммануэля Пешо, грызуны наводнили траншеи в поисках тепла и еды. УНИАН ранее опубликовал видео одного из украинских военнослужащих, на котором видно, как толпа мышей бегает вокруг зимних сапог и кабелей. После того, как солдат посветил на них фонариком, звери разбежались.

О проблемах с грызунами на российских позициях также сообщал спецкорреспондент ВГТРК Николай Долгачев. По его словам, в прошлый сезон урожай на поле в ЛНР не убрали, и в связи с этим крысы и мыши размножились. «Наелись этого зерна подсолнечника и решили дать потомство. Мышей огромное количество. <...> Понятно, что этот фактор по обе стороны линии боевого соприкосновения», — отметил Долгачев.

В связи с этим, по его словам, российские солдаты тоже начали активно использовать котов. «Реально ловят. Даже маленькие котята. <...> Беспородные местные кошечки, они такие охотницы», — сказал спецкорреспондент.

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Теги
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