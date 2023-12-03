Минобороны сообщило об ударах по пунктам ВСУ в четырех областях Украины

Минобороны заявило о поражении пункта ВСУ у Днепра и склада в Полтавской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные поразили заглубленный командный пункт центра управления и оповещения ПВО воздушного командования «Восток» Вооруженных сил Украины в районе Днепропетровска (украинское название — Днепр), говорится в ежедневной сводке Минобороны.

Кроме того, российские силы атаковали склады горючего украинских военных в районе городов Миргорода в Полтавской области и Хмельницкого в Хмельницкой области. Также был поражен арсенал боеприпасов в Николаевской области Украины, отметили в ведомстве.

Накануне Минобороны доложило, что за неделю с 25 ноября по 2 декабря российские войска нанесли 27 групповых ударов по аэродромной инфраструктуре, арсеналам и пунктам размещения украинской армии, все цели поражены.

Кроме того, за неделю российские войска сбили один вертолет Ми-8, восемь военных самолетов (пять МиГ-29, два Су-27, один Су-25) и 188 беспилотников Украины, уничтожен 41 снаряд HIMARS, заявили в военном ведомстве. Удары также были нанесены по топливному хранилищу и стоянке авиатехники на аэродроме Миргород в Полтавской области. Еще российские силы уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы, которые пытались высадиться на островах и левом берегу Днепра.