 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило об ударах по пунктам ВСУ в четырех областях Украины

Минобороны заявило о поражении пункта ВСУ у Днепра и склада в Полтавской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные поразили заглубленный командный пункт центра управления и оповещения ПВО воздушного командования «Восток» Вооруженных сил Украины в районе Днепропетровска (украинское название — Днепр), говорится в ежедневной сводке Минобороны.

Кроме того, российские силы атаковали склады горючего украинских военных в районе городов Миргорода в Полтавской области и Хмельницкого в Хмельницкой области. Также был поражен арсенал боеприпасов в Николаевской области Украины, отметили в ведомстве.

Генштаб США предупредил о невоенном решении конфликта на Украине
Политика
Чарльз Браун

Накануне Минобороны доложило, что за неделю с 25 ноября по 2 декабря российские войска нанесли 27 групповых ударов по аэродромной инфраструктуре, арсеналам и пунктам размещения украинской армии, все цели поражены.

Кроме того, за неделю российские войска сбили один вертолет Ми-8, восемь военных самолетов (пять МиГ-29, два Су-27, один Су-25) и 188 беспилотников Украины, уничтожен 41 снаряд HIMARS, заявили в военном ведомстве. Удары также были нанесены по топливному хранилищу и стоянке авиатехники на аэродроме Миргород в Полтавской области. Еще российские силы уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы, которые пытались высадиться на островах и левом берегу Днепра.

Теги
Минобороны Украина ВСУ
Материалы по теме
Военные уничтожили около 110 солдат ВСУ на южнодонецком направлении
Политика
Силы ПВО сбили вертолет Ми-8 и самолет МиГ-29 ВСУ
Политика
Генерал США Браун провел переговоры с главой ВСУ Залужным
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03) Инвестиции, 01 дек, 16:33 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18) Инвестиции, 01 дек, 16:33
Как защитить торговую точку от взлома и воровства РБК и МТС, 15:30
В Подмосковье произошло массовое ДТП Общество, 15:29
Минобороны сообщило об ударах по пунктам ВСУ в четырех областях Украины Политика, 15:08
Как смотреть сериалы в 4К со слабым интернетом на большом экране РБК и Триколор, 15:07
Глава OpenAI назвал данные о разработке сверхинтеллекта досадной утечкой Технологии и медиа, 15:07
Без гриппа и ОРВИ. Как устоять в сезон вирусных инфекций. Тест РБК и Медсинтез, 14:44
В Дагестане двух девочек задержали за избиение школьницы Общество, 14:40
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Число неплательщиков по кредитам в Китае достигло пика за несколько лет Экономика, 14:22
Почему новый грузовик «Валдай 8» стал лучше РБК и Газ, 14:21
Как бизнесу эффективно работать с самозанятыми. Карточки РБК и Сбер, 13:58
РПЛ не стала переносить матч ЦСКА — «Ростов» из-за сильного снегопада Спорт, 13:53
Как отреагировали на победу россиянина над американцем в UFC Спорт, 13:46
В Саратове завели дело против забросавших Вечный огонь снегом подростков Общество, 13:40
Поздняков назвал ритуальными танцами отсрочку решения МОК по Олимпиаде Спорт, 13:37