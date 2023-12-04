 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умер соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк

Соавтор акта провозглашения независимости Украины Сандуляк умер на 87 году жизни

Соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк умер на 87 году жизни, сообщила пресс-служба Черновицкого областного совета в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«На 87-м году жизни умер Леонтий Иванович Сандуляк — первый чрезвычайный полномочный посол Украины в Румынии, соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины, почетный гражданин города Черновцы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Декларацию о государственном суверенитете Украины приняли 16 июля 1990 года. Эта дата была объявлена Днем независимости Украины. Однако впоследствии празднование перенесли на 24 августа — именно в этот день 1991 года Верховная рада приняла Акт провозглашения независимости Украины и окончательно вывела государство из состава СССР.

Умер первый губернатор Воронежской области Калашников
Общество
Виктор Калашников

Леонтий Сандуляк родился в 1937 году в селе Козыряны Черновицкой области в Румынии. В 1972-1997 годах он работал в Черновицком государственном университете, достигнув должности заведующего кафедры физиологии человека и животных. Весной 1989 года Сандуляка избрали народным депутатом СССР от территориального избирательного округа региона. Позже он занял пост чрезвычайного посла Украины в Румынии, проработав дипломатом с 1992 по 1995 годы.

Вторым соавтором акта провозглашения независимости Украины был Левко Лукьяненко — правозащитник, украинский политик и государственный деятель. Он умер в 2018 году.

Теги
Украина смерть независимость дипломатия
Материалы по теме
Почти половина украинцев выступили за переговоры с Россией
Политика
Арестович назвал «условный Майдан» решением противоречий на Украине
Политика
Медведев заявил о выгоде США от помощи Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03) Инвестиции, 01 дек, 16:33 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18) Инвестиции, 01 дек, 16:33
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 02:22
«Ведомости» узнали, как будут контролировать продажу валютной выручки Бизнес, 02:14
Более 135 тыс. человек «мобилизовали» для очистки Москвы от снега Общество, 01:47
Китайские ученые смогли редактировать ген, «сильно связанный» с аутизмом Технологии и медиа, 01:24
Новый президент Аргентины представит программу «шоковых» реформ Политика, 01:03
Умер соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк Общество, 01:02
Как дорожали бананы в России. Инфографика Общество, 01:00
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
Трактор, лопаты и мемы. Как прошли матчи РПЛ во время снегопада Спорт, 00:30
Почти половина украинцев выступили за переговоры с Россией Политика, 00:28
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
В регионе Латвии решили запретить салюты на Новый год в полночь по Москве Общество, 00:15
На востоке Москвы загорелся завод специализированных автомобилей Общество, 00:02
Wildberries рассказал о первых осужденных за хищение ₽385 млн Технологии и медиа, 00:01