Умер соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк

Соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк умер на 87 году жизни, сообщила пресс-служба Черновицкого областного совета в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«На 87-м году жизни умер Леонтий Иванович Сандуляк — первый чрезвычайный полномочный посол Украины в Румынии, соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины, почетный гражданин города Черновцы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Декларацию о государственном суверенитете Украины приняли 16 июля 1990 года. Эта дата была объявлена Днем независимости Украины. Однако впоследствии празднование перенесли на 24 августа — именно в этот день 1991 года Верховная рада приняла Акт провозглашения независимости Украины и окончательно вывела государство из состава СССР.

Леонтий Сандуляк родился в 1937 году в селе Козыряны Черновицкой области в Румынии. В 1972-1997 годах он работал в Черновицком государственном университете, достигнув должности заведующего кафедры физиологии человека и животных. Весной 1989 года Сандуляка избрали народным депутатом СССР от территориального избирательного округа региона. Позже он занял пост чрезвычайного посла Украины в Румынии, проработав дипломатом с 1992 по 1995 годы.

Вторым соавтором акта провозглашения независимости Украины был Левко Лукьяненко — правозащитник, украинский политик и государственный деятель. Он умер в 2018 году.