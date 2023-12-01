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Умер первый губернатор Воронежской области Калашников

Первый губернатор Воронежской области Виктор Калашников умер на 84-м году жизни
Виктор Калашников умер в возрасте 83 лет. Он стал первым главой администрации области в октябре 1991 года, но спустя полгода его отстранил от должности Борис Ельцин за использование служебного положения в личных целях
Виктор Калашников
Виктор Калашников (Фото: govvrn36 / Telegram)

Первый глава администрации Воронежской области Виктор Калашников умер на 84-м году жизни, сообщило правительство региона. Глава региона Александр Гусев выразил соболезнования в связи с его смертью.

Губернатор отметил, что Калашников прошел «уникальную управленческую школу на крупном промышленном предприятии, что впоследствии помогало ему на высших региональных постах». Гусев назвал Калашникова «первопроходцем во многих решениях на переломе эпох».

По его словам, первый глава администрации прилагал максимальные усилия, чтобы не допустить социальные противоречия и политические междоусобицы в Воронежской области.

«В то новое, суетливое и непредсказуемое, время никто не был застрахован от ошибок. Мы будем помнить обо всем лучшем, что сделал первый глава администрации для нашего региона», — подчеркнул Гусев.

По данным «Московского комсомольца», Калашников умер около 07:00 1 декабря в своей квартире на улице Академика Королева. Предварительно, причиной его смерти стала сердечная недостаточность.

Виктор Калашников родился в Сталинградской области. Он окончил Новочеркасский политехнический институт по специальности «горный инженер-механик» и работал на воронежском заводе горно-обогатительного оборудования, где впоследствии стал гендиректором.

С декабря 1990 года по октябрь 1991 года он занимал пост председателя Воронежского областного совета, после чего был назначен главой администрации региона.

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Он был отстранен от должности президентом Борисом Ельциным в марте 1992 года за «серьезные нарушения» и за использование служебного положения в личных целях.

Согласно одной из версий, причиной для увольнения стало «автомобильное дело», в рамках которого чиновники покупали себе машины, предназначенные для передовиков сельского хозяйства, передает «Воронеж Онлайн».

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Виктор Калашников Воронежская область
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