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Военная операция на Украине ,  
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В Николаевской области прозвучали взрывы

Взрывы прозвучали в Николаевской и Херсонской области после объявления тревоги
Сюжет
Военная операция на Украине

В Николаевской области раздались взрывы, сообщило издание «Зеркало недели» и «Общественное».

В регионе ранее объявили воздушную тревогу. Глава местной областной военной администрации Виталий Ким в своем телеграм-канале сообщил, что тревога звучала на протяжении всего дня, в частности, в 10 часов утра и 14 часов дня, ее отменяли спустя еще несколько часов.

Взрывы слышны также в подконтрольном Киеву городе Херсоне, в Херсонской области также звучит воздушная тревога.

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Фото:Mykola Miakshykov / NurPhoto / Reuters

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года.

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Теги
Украина Николаевская область Херсонская область взрывы
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