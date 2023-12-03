В Николаевской области прозвучали взрывы

Взрывы прозвучали в Николаевской и Херсонской области после объявления тревоги

В Николаевской области раздались взрывы, сообщило издание «Зеркало недели» и «Общественное».

В регионе ранее объявили воздушную тревогу. Глава местной областной военной администрации Виталий Ким в своем телеграм-канале сообщил, что тревога звучала на протяжении всего дня, в частности, в 10 часов утра и 14 часов дня, ее отменяли спустя еще несколько часов.

Взрывы слышны также в подконтрольном Киеву городе Херсоне, в Херсонской области также звучит воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года.