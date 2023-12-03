В Дагестане призвали изменить воспитание детей после драки девочек

В Дагестане следует поменять методы воспитания детей после драки двух девочек, которые избили другую несовершеннолетнюю, заявила уполномоченный по правам ребенка Марина Ежова в соцсети «ВКонтакте».

«Нам все надо срочно пересмотреть подходы к воспитанию молодежи. Прекратить заниматься формализмом. <...> Только адресная работа с молодежью, семьей, родителями. Помощь, если сложилась действительно трудная жизненная ситуация», — написала Ежова. Она отметила, что если проступок был осознанным и запланированным, за ним должно последовать наказание.

К публикации омбудсмен приложила видео, на котором две девушки избивают третью — 13-летнюю школьницу, как уточнили RT в полиции. Подростков задержали и доставили в отдел полиции вместе с родителями, обеих поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних.

Задержанные рассказали, что между тремя девочками было несколько конфликтов, а 20 сентября произошла драка — после того, как пострадавшая оскорбила мать одной из напавших. Видео разошлось в соцсетях, на него обратили внимание власти Дагестана.

Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту произошедшего, чтобы выяснить причины драки.