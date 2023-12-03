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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе осудили китайского блогера, снявшего работу ПВО

В Одессе осудили блогера из Китая, который публиковал записи работы ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине
Ван Цзысянь
Ван Цзысянь (Фото: jixianwang / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Приморский районный суд Одессы приговорил китайского блогера, который снимал работу системы противовоздушной обороны (ПВО), к пяти годам лишения свободы, сообщает украинское издание «Страна». Его освободили от отбывания наказания и назначили испытательный срок в один год.

По данным ведомства, 4 мая Ван Цзысянь снял работу системы ПВО в Одессе из окна своей квартиры и опубликовал видео на YouTube с комментариями о месте и времени видеосъемки, характеристиках звуков, поражении цели и последствиях. Позднее, 23 июля и 14 августа, он также снял работу ПВО. Все видео позволяют идентифицировать местоположение огневых групп ВСУ, количество и вид применяемой техники, уточнили в суде.

Обвиняемый признал вину и перечислил на нужды ВСУ 150 тыс. грн (около 370 тыс. руб.).

Девятерых жителей Киева задержали за съемку работы ПВО
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Фото:Евген Котенко / Global Look Press

В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ограничивающий публикацию военной информации в условиях военного или чрезвычайного положения. Документ запрещает публиковать фото и видео, если на них запечатлены перемещения украинских военных, военные объекты, траектория полета ракет и места их попадания, работа ПВО. Виновным грозит от трех до 12 лет лишения свободы.

Так, в конце мая 2022 года в Киеве задержали девять жителей, которые снимали работу систем ПВО и публиковали кадры в соцсетях.

Теги
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