Арестович назвал «условный Майдан» решением противоречий на Украине
Противоречия, которые накопились на Украине как за время боевых действий, так и до военной операции России, можно решить «условным Майданом», заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).
«Сумма противоречий, которые накопились за время войны и до нее, может разрешиться только экстраординарным путем», — написал он в телеграм-канале. В перечень таких решений, по словам Арестовича, вошли: «военный переворот», «условный Майдан», создание «условного правительства национального согласия», а также проведение президентских выборов. Последний пункт в условиях боевых действий является экстраординарным, отметил Арестович.
Он добавил, что непопулярные решения власти, «необходимые для выживания страны», ставят вопрос о ее легитимности — и несут «прямую опасность» в военное время. Он отметил, что «процесс делегитимизации и снижение поддержки» неизбежен в любом случае.
Ранее результаты опроса социологической группы «Рейтинг» показали, что уровень доверия украинцев главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному достигает 82%, а президенту Владимиру Зеленскому — 72%.
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью швейцарской 20min заявил, что снижение рейтинга Зеленского по сравнению с популярностью армии не вызывает удивления, поскольку народ видит, «кто эффективен, а кто нет». Он подчеркнул, что президента следует поддерживать до наступления мира, но после окончания конфликта «каждый политик ответит за свои успехи или неудачи».
Евромайдан начался на Украине 21 ноября 2013 года. Протесты спровоцировало решение на тот момент украинского президента Виктора Януковича о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации и свободной торговле с Евросоюзом. Мирные акции переросли в столкновения с силовиками, а затем привели к бегству Януковича в Россию. На следующих президентских выборах победил Петр Порошенко.
Власти России называли произошедшее переворотом.