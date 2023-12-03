Арестович назвал «условный Майдан» решением противоречий на Украине

Алексей Арестович (Фото: president.gov.ua)

Противоречия, которые накопились на Украине как за время боевых действий, так и до военной операции России, можно решить «условным Майданом», заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

«Сумма противоречий, которые накопились за время войны и до нее, может разрешиться только экстраординарным путем», — написал он в телеграм-канале. В перечень таких решений, по словам Арестовича, вошли: «военный переворот», «условный Майдан», создание «условного правительства национального согласия», а также проведение президентских выборов. Последний пункт в условиях боевых действий является экстраординарным, отметил Арестович.

Он добавил, что непопулярные решения власти, «необходимые для выживания страны», ставят вопрос о ее легитимности — и несут «прямую опасность» в военное время. Он отметил, что «процесс делегитимизации и снижение поддержки» неизбежен в любом случае.

Ранее результаты опроса социологической группы «Рейтинг» показали, что уровень доверия украинцев главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному достигает 82%, а президенту Владимиру Зеленскому — 72%.

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью швейцарской 20min заявил, что снижение рейтинга Зеленского по сравнению с популярностью армии не вызывает удивления, поскольку народ видит, «кто эффективен, а кто нет». Он подчеркнул, что президента следует поддерживать до наступления мира, но после окончания конфликта «каждый политик ответит за свои успехи или неудачи».