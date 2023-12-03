Освобожденные из сектора Газа россиянки выступили на митинге в Тель-Авиве

На митинге в Тель-Авиве выступили две гражданки России и Израиля Елена Труфанова и ее мать Ирина Тати, сообщает Haaretz.

Их освободили из плена в секторе Газа на этой неделе. Сын Елены Александр все еще остается в заложниках в анклаве.

«Мы должны вернуть моего сына Сашу сейчас», — сказала она на митинге, выступив на русском и на иврите.

Как отмечает Haareetz, Труфанова эмигрировала из России 25 лет назад. Она была похищена боевиками ХАМАС из кибуца Нир Оз вместе с 73-летней матерью, сыном и его невестой. Отец Александра Виталий Труфанов погиб в ходе нападения на Израиль 7 октября.



После освобождения с Труфановой и Тати встретился посол России в Израиле Анатолий Викторов. Он пожелал обеим «скорейшего восстановления и возвращения к нормальной жизни», а также выразил Труфановой соболезнования в связи с гибелью супруга и вручил российский паспорт, который та не смогла своевременно получить из-за попадания в плен.