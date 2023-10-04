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DM сообщила о гибели китайской подлодки «в ловушке» для британских судов

DM: подлодка Китая попала в ловушку для британских судов, 55 моряков погибли

Подводная лодка Военно-морского флота (ВМС) Китая, предположительно, попала в ловушку для британских и американских судов в Желтом море, передает Daily Mail (DM) со ссылкой на разведку Великобритании.

По данным ведомства, инцидент произошел 21 августа, в результате погибли 55 членов экипажа. Как пишет DM, в открытом доступе нет подтверждения гибели китайской субмарины. Пекин опроверг предположения об инциденте, назвав их «абсолютно ложными».

Согласно отчету разведки, произошел отказ кислородных систем подводной лодки. «Насколько мы понимаем, смерть вызвана гипоксией. <...> Подводная лодка столкнулась с цепным и якорным препятствием, используемым ВМС Китая для ловли подводных лодок США и их союзников», — говорится в отчете ведомства.

В июне 2023 года в Атлантическом океане затонул батискаф «Титан», который отправился к обломкам «Титаника». На борту находились пять человек: управлявший батискафом 61-летний директор OceanGate (компании — владельца «Титана») Стоктон Раш, 58-летний британский миллиардер Хэмиш Хардинг, 48-летний пакистано-британский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, а также 77-летний пилот аппарата, бывший военный водолаз и исследователь «Титаника» француз Поль-Анри Наржоле. OceanGate сообщила, что все, кто находился на судне, погибли.

Батискаф пострадал от «катастрофической имплозии»: его корпус не выдержал давления и был сжат толщей воды на большой глубине, объясняли в Береговой охране США. Обломки корпуса «Титана» нашли на дне в обследуемом районе.

Теги
подлодка Китай Великобритания Желтое море
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