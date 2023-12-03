Тетя погибшего военного опровергла его участие в клипе «Тает лед»

Тетя погибшего на Украине военного опровергла его участие в клипе «Тает лед»

Погибший на Украине военный Денис Степанов не был в клипе на песню «Тает лед» украинской группы «Грибы», сообщила 29.ru его тетя.

«Нет, это не он. Когда клип снимали, ему было восемь лет. И в Северодвинске он никогда не был. Погибший Денис Степанов — это мой племянник», — она.

По данным 29.ru, архивное видео в клипе на песню «Тает лед» сняли в 1990-х годах в Северодвинске Архангельской области. Погибший Денис Степанов, которого приняли за молодого человека на видео, был родом из Ухты в Коми.

17 ноября о гибели военного сообщил губернатор Коми Владимир Уйба. По его словам, Степанов служил помощником гранатометчика стрелкового отделения. 1 декабря украинские СМИ сообщили, что погибший военный появлялся в клипе «Тает лед».