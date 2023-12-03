В «Яндексе» рассказали о новой угрозе мошенничества для пользователей iOS

В операционной системе iOS 17 Apple есть потенциальная уязвимость, которую могут использовать мошенники, сообщили «Известиям» в команде разработки автоматического определителя номера «Яндекса».

Владельцы iPhone получили возможность устанавливать для своих контактов любое изображение, а также указывать свои имя и фамилию, которые могут увидеть другие пользователи. Как отмечает «Яндекс», этой функцией могут воспользоваться мошенники.

Вместо имени и фамилии они могут написать любой текст, например: «Важный звонок из полиции» или «Служба безопасности банка». Новые номера мошенников попадают в базы нежелательных контактов с некоторой задержкой, поэтому определитель может не сразу распознать звонок.

В «Яндексе» уже сообщили о ситуации в компанию Apple. Эксперты советуют не отвечать на подозрительные вызовы и никогда не сообщать звонящему паспортные данные и коды подтверждений из СМС.

Ответный звонок на незнакомый номер даст мошенникам понять, что абонент активен, предупреждал в октябре директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.



«Не стоит перезванивать на незнакомые номера, так вы сообщаете спамерам, что номер рабочий, и привлекаете к себе дополнительное внимание. Кроме того, номер может быть платным, и с пользователя возьмут оплату за разговор», — подчеркивал он.



Эксперт добавил, что, если вы ответили на незнакомый номер и вам предложили какие-то товары и услуги, необходимо сказать, что вы это уже купили и больше в предложении не нуждаетесь. «Это позволит обезопасить себя от других звонков из этой компании», — отмечал Бийчук.