В МТС рассказали об опасности ответного звонка на незнакомый номер

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Ответный звонок на незнакомый номер даст мошенникам понять, что абонент активен, рассказал «РИА Новости» директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

«Не стоит перезванивать на незнакомые номера, так вы сообщаете спамерам, что номер рабочий, и привлекаете к себе дополнительное внимание. Кроме того, номер может быть платным, и с пользователя возьмут оплату за разговор», — сказал он.

Эксперт добавил, что, если вы ответили на незнакомый номер и вам предложили какие-то товары и услуги, необходимо сказать, что вы это уже купили и больше в предложении не нуждаетесь. «Это позволит обезопасить себя от других звонков из этой компании», — отметил Бийчук.

По данным МТС, количество спам-звонков за девять месяцев этого года выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Эксперт посоветовал пользоваться «умными» определителями номера. «Они покажут, кто звонит абоненту, даже если номер организации не записан в телефоне», — отметил он. Кроме того, Бийчук порекомендовал не оставлять свои контакты на общедоступных ресурсах и блокировать номера, с которых звонил спамер.

В сентябре «Тинькофф» запустил для борьбы с телефонными мошенниками «фабрику человекоподобных роботов». По задумке, боты должны удерживать злоумышленников на линии, тем самым снижая число тех, кого мошенники могут обзвонить в течение дня.

Банк собирает от пользователей сценарии и реплики для роботов, чтобы расширить их число и возможности. Над созданием нынешних версий в том числе работали психологи и антифрод-эксперты (антифрод — это меры, направленные на предотвращение мошеннических транзакций). При разработке также использовался искусственный интеллект.