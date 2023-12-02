На БАМе возобновили движение поездов после подрыва состава

Движение поездов на БАМе восстановили после возгорания цистерны на перегоне

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Движение поездов на перегоне Итыкит — Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) в Бурятии восстановлено, сообщила пресс-служба РЖД в телеграм-канале.

«Движение поездов на перегоне Итыкит — Окусикан ВСЖД полностью восстановлено. В 18:20 мск через Северомуйский тоннель проследовал грузовой поезд», — сказано в сообщении.

В компании подчеркнули, что движение поездов не останавливали, оно осуществлялось по обходному участку «с незначительным увеличением времени в пути». Сейчас все пассажирские поезда следуют в соответствии с графиком, добавили в пресс-службе перевозчика.

Ночью 29 ноября 15-километровый Северомуйский тоннель Байкало-Амурской магистрали (БАМа) в Бурятии закрыли из-за возгорания цистерны. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура тогда сообщила, что загорелся вагон грузового поезда. О пострадавших не сообщалось.

По данным источников РБК, цистерна с топливом загорелась в результате подрыва неустановленного взрывного устройства. Один из них рассказал, что взрывчатка, предположительно, находилась под цистерной.

«Коммерсантъ» писал со ссылкой на источники, что СК завел уголовное дело о теракте (ч. 1 ст. 205 УК) по факту взрыва и возгорания поезда в Северомуйском тоннеле БАМа. Виновным грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Bloomberg и CNN писали, что диверсию в Северомуйском тоннеле устроили украинские спецслужбы. Источник CNN назвал пожар в тоннеле «операцией СБУ». По его словам, сотрудники Службы безопасности Украины подорвали четыре взрывных устройства во время движения состава. Объясняя выбор тоннеля для диверсии, источник назвал этот маршрут крупным путем сообщения между Россией и Китаем.

О том, что диверсия была подготовлена СБУ, рассказал и источник Bloomberg. Агентство писало, что за 2022 год через Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали было переправлено 149 млн т грузов. Официально представители СБУ не комментировали инцидент.