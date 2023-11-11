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У побережья Северной Калифорнии произошло тройное землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло у берегов Северной Калифорнии в США

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло у берегов Северной Калифорнии, сообщил телеканал CBS со ссылкой на Геологическую службу США.

Первые толчки ощущались 10 ноября около 19:15 по местному времени (11 ноября 7:15 мск) в 28 милях к западу-северо-западу от района Петролия на глубине около 11 миль.

Примерно через полчаса последовал афтершок магнитудой 3,0. Затем, примерно через 15 минут, еще одно землетрясение магнитудой 4,1 произошло дальше к западу, примерно в 100 милях от Ферндейла.

В ночь на 4 ноября землетрясение произошло на границе Индии и Непала. Немецкий исследовательский центр геонаук оценил его магнитуду в 6,2, глубину — в 10 км. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,6, глубину — в 17 км. Индийский сейсмологический центр оценил магнитуду в 6,4. В результате погибли 157 человек, еще 170 пострадали, передавали CNN и Associated Press.

Это землетрясение стало крупным с 2015 года. Тогда его магнитуда составила 7,8, его жертвами стали свыше 8 тыс. человек, еще 17 тыс. получили ранения.

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