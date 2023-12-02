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Тихоокеанский флот рассказал о пострадавших при наезде машины военных

В ДТП на Камчатке пострадали трое военнослужащих Тихоокеанского флота

Тихоокеанский флот рассказал о пострадавших при наезде машины военных
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Трое военнослужащих на Камчатке получили травмы при наезде на них автомобиля, сейчас их жизни ничто не угрожает, передает ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

Авария произошла на территории одного из гарнизонов полуострова, уточнил собеседник агентства.

«1 декабря 2023 г. в 22:40 мск на территории одного из воинских гарнизонов полуострова Камчатка в результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы трое военнослужащих. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение, им оказана вся необходимая медицинская помощь», — сказал он.

По предварительным данным, водитель совершил наезд, так как не справился с управлением, добавил представитель флота.

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Утром 2 декабря издание «Камчатка-Информ» и агентство «Кам 24» сообщили, что на Камчатке автомобиль сбил группу военнослужащих, которые шли по обочине дороги. «Камчатка-Информ» писало со ссылкой на запись с видеорегистратора, что авария произошла в районе 26-го километра старой Елизовской трассы (дороги Петропавловск-Камчатский — Мильково) возле воинской части. Автомобиль после столкновения вылетел в кювет.

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По данным обоих изданий, в результате аварии пострадали шесть человек. Телеграм-канал Baza писал об 11 пострадавших. Как утверждало «Кам 24», в больницу доставили одного из них, Baza писала о троих госпитализированных.

«Кам 24» называло пострадавших срочниками. По информации Baza, авария произошла, когда военнослужащие шли в столовую, их сбил 27-летний лейтенант, не справившийся с управлением.

Теги
Камчатка Тихоокеанский флот ДТП военнослужащие пострадавшие
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