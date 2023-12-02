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На Камчатке автомобиль протаранил группу военных

На Камчатке водитель легковушки сбил группу военнослужащих

На Камчатке автомобиль протаранил группу военных
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На Камчатке автомобиль сбил группу военнослужащих, идущих по обочине дороги, сообщает «Камчатка-Информ».

Со ссылкой на данные с записи видеорегистратора автомобиля агентство сообщает, что ДТП произошло в 7:32 по местному времени в районе 26-го км старой елизовской трассы (дороги Петропавловск-Камчатский — Мильково) возле воинской части. Автомобиль после столкновения вылетел в кювет. По данным агентства, пострадали шесть человек, четверо из них получили серьезные травмы.

Агентство «Кам 24» уточняет, что ДТП произошло на проезде, который отворачивает от трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково у стелы «Елизово», проходит за жилым массивом, а затем соединяется с трассой на 28-м км. По данным агентства, пострадавшие — военнослужащие срочной службы.

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Фото:ID1974 / Shutterstock

Как пишет «Кам 24», их сбил легковой автомобиль Toyota Fielder. Водитель машины, утверждает агентство, спешил на работу в воинскую часть, которая находится неподалеку от места аварии. «Кам 24» также сообщает о шести пострадавших военнослужащих, один из них попал в больницу.

По данным телеграм-канала Baza, военнослужащих, которые шли в столовую, сбил 27-летний лейтенант, не справившийся с управлением. Пострадали 11 человек, троих госпитализировали. Материалы по ДТП передали в военно-следственный отдел Следственного комитета, утверждает Baza.

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В управлении МВД по Камчатскому краю отказались от комментариев РБК и перенаправили запрос в Минобороны.

Теги
Камчатка ДТП военнослужащие
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