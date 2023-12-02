 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Гражданин России погиб при ударе по сектору Газа

Палестинский врач с гражданством России погиб при ударе Израиля по городу Газа
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Палестинский врач с российским гражданством погиб в результате израильского авиаудара по городу Газа, передает «РИА Новости» со ссылкой на двоюродного брата погибшего Мохаммеда Хассуна.

«Мой кузен (двоюродный брат. — РБК) Маджед Хассуна погиб в результате израильского авиаудара вчера [1 декабря] по дому его отца в районе Шеджаия в городе Газа», — сказал собеседник агентства.

Маджед Хассуна работал врачом в больнице «Камал Адван» в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа, уточняет «РИА Новости». Вместе с ним, по данным агентства, погибли и другие родственники.

В секторе Газа погибли 109 человек после окончания временного перемирия
Политика
Фото:Fadi Shana / Reuters

С 24 ноября до 1 декабря в секторе Газа действовало перемирие между Израилем и ХАМАС. В 8:06 мск (7:00 по местному времени) 1 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о возобновлении боев, обвинив ХАМАС в нарушении перемирия. За час до конца действия режима прекращения огня ЦАХАЛ сообщила, что с территории сектора Газа в сторону израильских общин была выпущена ракета, ее удалось сбить.

Менее чем за день после прекращения перемирия в секторе Газа погибли 184 человека, еще 589 получили ранения, сообщил Минздрав анклава 1 декабря. ЦАХАЛ отчитывалась об ударах по более чем 400 объектам в первые сутки после прекращения временного перемирия.

За этот период израильские истребители нанесли удары по более чем 50 целям в районе города Хан-Юнис на юге сектора, а танки атаковали инфраструктуру ХАМАС в районе города Бейт-Лахия на севере региона, следовало из заявления армии. ЦАХАЛ подтвердила, что близ Бейт-Лахии также наносились авиаудары.

Программа развития РБК Pro Делегирование: как передавать задачи сотрудникам

По данным властей, в секторе Газа с начала израильских атак в октябре погибли более 15 тыс. человек.

Теги
сектор Газа палестинцы гражданин России Израиль ЦАХАЛ Газа
Материалы по теме
После окончания перемирия ЦАХАЛ атаковала более 400 объектов в Газе
Политика
ОАЭ запросили заседание СБ ООН по ситуации в секторе Газа на 4 декабря
Политика
В секторе Газа погибли 109 человек после окончания временного перемирия
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03) Инвестиции, 01 дек, 16:33 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18) Инвестиции, 01 дек, 16:33
Балтийский флот отработал пуски «Искандеров» Политика, 16:39
Счастливое родительство: как российские производители выручают мам и пап Отрасли, 16:36
Авто в перегруженном городе: зачем Петербургу платные парковки Отрасли, 16:26
УЕФА не включил сборную России в список участников Лиги наций Спорт, 16:21
Философия простора: каким будет квартал небоскребов, вдохновленный горами РБК Недвижимость, 16:18
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 16:16
Почему факторинг считается антикризисным инструментом Отрасли, 16:15
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Почему бизнесу нужно инвестировать в отношения с коренными народами Тренды, 16:15
Курский губернатор сообщил об обстреле поселка и атаке дрона Политика, 16:11
«Сибирь» впервые за 14 лет дома проиграла «Ладе» в КХЛ Спорт, 15:57
Тихоокеанский флот рассказал о пострадавших при наезде машины военных Общество, 15:56
Зачем промышленным корпорациям устойчивое развитие Отрасли, 15:56
«Факел» и «Балтика» сыграли вничью в стартовом матче 17-го тура РПЛ Спорт, 15:54
Бизоны против глобального потепления: что такое Плейстоценовый парк Тренды, 15:54