Гражданин России погиб при ударе по сектору Газа

Палестинский врач с гражданством России погиб при ударе Израиля по городу Газа

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Палестинский врач с российским гражданством погиб в результате израильского авиаудара по городу Газа, передает «РИА Новости» со ссылкой на двоюродного брата погибшего Мохаммеда Хассуна.

«Мой кузен (двоюродный брат. — РБК) Маджед Хассуна погиб в результате израильского авиаудара вчера [1 декабря] по дому его отца в районе Шеджаия в городе Газа», — сказал собеседник агентства.

Маджед Хассуна работал врачом в больнице «Камал Адван» в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа, уточняет «РИА Новости». Вместе с ним, по данным агентства, погибли и другие родственники.

С 24 ноября до 1 декабря в секторе Газа действовало перемирие между Израилем и ХАМАС. В 8:06 мск (7:00 по местному времени) 1 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о возобновлении боев, обвинив ХАМАС в нарушении перемирия. За час до конца действия режима прекращения огня ЦАХАЛ сообщила, что с территории сектора Газа в сторону израильских общин была выпущена ракета, ее удалось сбить.

Менее чем за день после прекращения перемирия в секторе Газа погибли 184 человека, еще 589 получили ранения, сообщил Минздрав анклава 1 декабря. ЦАХАЛ отчитывалась об ударах по более чем 400 объектам в первые сутки после прекращения временного перемирия.

За этот период израильские истребители нанесли удары по более чем 50 целям в районе города Хан-Юнис на юге сектора, а танки атаковали инфраструктуру ХАМАС в районе города Бейт-Лахия на севере региона, следовало из заявления армии. ЦАХАЛ подтвердила, что близ Бейт-Лахии также наносились авиаудары.

По данным властей, в секторе Газа с начала израильских атак в октябре погибли более 15 тыс. человек.