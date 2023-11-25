Убившего Флойда экс-полицейского тяжело ранили ножом в тюрьме

На бывшего полицейского Дерека Шовина, осужденного за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, напали в американской тюрьме. Об этом сообщает AP со ссылкой на источник.

Нападение произошло в федеральном исправительном комплексе Тусона (FCI Tucson) в Аризоне. По словам собеседника AP, Шовин получил серьезное ранение.

Федеральное бюро тюрем подтвердило агентству, что заключенный в FCI Tucson подвергся нападению 24 ноября. Сотрудники тюрьмы оказали раненому первую медицинскую помощь, затем его доставили в больницу. Имя пострадавшего в бюро не назвали.

Шовин и его коллеги в 2020 году задержали 46-летнего безработного афроамериканца Джорджа Флойда неподалеку от магазина в Миннеаполисе, где афроамериканец покупал сигареты. Сотрудник магазина сообщил полиции, что Флойд использовал поддельную купюру. При задержании он не оказывал сопротивления, но возвращать купленные сигареты отказался, жаловался на плохое самочувствие и просил не сажать его в полицейский фургон.

Когда на Флойда надели наручники, Шовин поставил колено ему на шею и спину, прижал его к асфальту и не отпускал почти девять минут. При этом Флойд просил его отпустить и говорил: «Я не могу дышать». Афроамериканец потерял сознание, на место вызвали медиков, но они не смогли его спасти. Флойд умер от сердечно-легочной недостаточности.

Весной 2021 года начался суд над Шовиным. Коллегия присяжных признала его виновным по трем пунктам обвинения: умышленном убийстве второй степени (без отягчающих обстоятельств), непредумышленном убийстве и грубом неуважении к человеческой жизни, по неосторожности повлекшем смерть. Суд приговорил экс-полицейского к 22,5 года лишения свободы.

Летом 2022 года Шовин получил еще 21 год тюрьмы по отдельному обвинению в нарушении гражданских прав Флойда. При этом новый срок не будет прибавлен к первому — согласно вердикту суда, Шовин будет отбывать оба наказания одновременно.

Смерть Флойда спровоцировала протесты по всему миру. Адвокат Шовина Эрик Нельсон просил держать его подзащитного подальше от других заключенных, предупреждая, что на него могут напасть. В основном экс-полицейский содержался в одиночной камере.