В Забайкальском крае ребенок пострадал при взрыве кофемолки
В городе Балей в Забайкальском крае при взрыве бытового электроприбора пострадал ребенок, сообщила пресс-служба правительства региона в телеграм-канале.
Инцидент произошел 26 ноября. Пострадавшего мальчика госпитализировали в краевую детскую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести, ему оказали медицинскую помощь.
Проверку по факту произошедшего начали правоохранительные органы, отметили в правительстве.
Как сообщал телеграм-канал Baza, дома у пострадавшего мальчика взорвалась кофемолка, которую нашел на улице его отец. Подросток включил аппарат в сеть, когда мужчина ушел на работу, и устройство взорвалось. Об этом же пишет и «112».
В результате пострадавший подросток получил осколочные ранения левой кисти, лица, правого глаза, груди, живота, пишет канал. По его данным, в кофемолке могла быть взрывчатка. Прибывшие на место правоохранители обнаружили среди осколков фрагмент, похожий на электродетонатор, передает Baza.
По информации «112», кофемолка лежала среди продуктов и других вещей в пакете, который нашел 37-летний отчим мальчика. Пострадавшему ребенку, по его данным, ампутировали левую кисть. Среди осколков кроме электродетонатора также нашли поражающие элементы, пишет канал.
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
Навигаторы по цифровым решениям
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами