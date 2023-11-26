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Общество ,  
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В Забайкальском крае ребенок пострадал при взрыве кофемолки

Ребенок пострадал при взрыве найденной на улице кофемолки в Забайкальском крае
Фото: Сергей Карпов / ТАСС
Фото: Сергей Карпов / ТАСС

В городе Балей в Забайкальском крае при взрыве бытового электроприбора пострадал ребенок, сообщила пресс-служба правительства региона в телеграм-канале.

Инцидент произошел 26 ноября. Пострадавшего мальчика госпитализировали в краевую детскую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести, ему оказали медицинскую помощь.

Проверку по факту произошедшего начали правоохранительные органы, отметили в правительстве.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Как сообщал телеграм-канал Baza, дома у пострадавшего мальчика взорвалась кофемолка, которую нашел на улице его отец. Подросток включил аппарат в сеть, когда мужчина ушел на работу, и устройство взорвалось. Об этом же пишет и «112».

В результате пострадавший подросток получил осколочные ранения левой кисти, лица, правого глаза, груди, живота, пишет канал. По его данным, в кофемолке могла быть взрывчатка. Прибывшие на место правоохранители обнаружили среди осколков фрагмент, похожий на электродетонатор, передает Baza.

По информации «112», кофемолка лежала среди продуктов и других вещей в пакете, который нашел 37-летний отчим мальчика. Пострадавшему ребенку, по его данным, ампутировали левую кисть. Среди осколков кроме электродетонатора также нашли поражающие элементы, пишет канал.

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Теги
ребенок электроприборы Забайкальский край

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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