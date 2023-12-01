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Китай вернет на родину двух панд из Великобритании

Представитель МИД Ван Вэньбин: в Китай вернутся две панды из Великобритании

Две гигантские панды Саншай и Тянь Тянь вернутся в Китай из Великобритании, сообщил на брифинге официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь.

«Саншайн и Тянь Тянь вернутся в Китай после истечения срока действия соглашения о сотрудничестве в декабре этого года», — сказал Вэньбин.

Он отметил, что с тех пор, как Китай и Великобритания начали международное сотрудничество в области исследований по сохранению гигантских панд в 2011 году, стороны установили хорошие отношения сотрудничества и добились положительных результатов в области защиты и управления гигантскими пандами.

Представитель МИДа добавил, что в будущем Пекин продолжит укреплять сотрудничество с международными партнерами, в том числе с Великобританией, в области защиты исчезающих видов и биоразнообразия.

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Политика
Фото:China Photos / Getty Images

Все панды мира принадлежат Китаю, но Пекин с 1984 года передает зарубежным государствам животных в аренду. Этот инструмент публичной дипломатии, применяемый Китаем для налаживания отношений с иностранными государствами, называют панда-дипломатией.

В 2023 году Китай начал забирать своих панд из других стран. В апреле Пекин забрал из зоопарка из американского города Мемфис панду Я Я, которую в качестве посланника дружбы отправили в США в 2003 году. Трех больших панд из зоопарка Вашингтона, как ожидается, в декабре вернут в Китай.

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Китай Великобритания панда
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