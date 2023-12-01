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В Роспотребнадзоре не выявили лихорадку денге у пассажира из Шри-Ланки

Роспотребнадзор: у пассажира из Шри-Ланки не выявлена лихорадка денге
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Информация о лихорадке денге у прибывшего в Шереметьево пассажира из Шри-Ланки не соответствует действительности, сообщили в Роспотребнадзоре.

«По результатам проведенного осмотра и лабораторных исследований особо опасные инфекции у больного, в том числе лихорадка денге, не выявлены, установлен диагноз — грипп АH3N2. Медицинскими работниками назначено необходимое лечение, за заболевшим установлено медицинское наблюдение», — говорится в сообщении.

Лихорадка денге — острое вирусное заболевание, протекающее с интоксикацией, сыпью, увеличением лимфатических узлов и высокой температурой. В отдельных случаях заболевание может перетечь в тяжелую форму, приводящую к кровотечению и падению кровяного давления до опасно низких значений.

Другим пассажирам рейса рекомендовали обратиться в больницу при появлении признаков острых респираторных заболеваний.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

29 ноября телеграм-канал Mash сообщил, что в аэропорт Шереметьево из Шри-Ланки прилетел пассажир с признаками лихорадки денге. Его забирали из самолета в противоинфекционных костюмах, утверждал канал.

Теги
Шри-Ланка Роспотребнадзор лихорадка Денге
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