МИД проконсультируется после слов Пашиняна о вещании в Армении каналов из России

МИД проведет консультации после слов Пашиняна о телеканалах из России

Никол Пашинян (Фото: Илья Питалев / ТАСС)

Власти Армении обращались к российской стороне с просьбой провести консультации по вопросу выполнения соглашения между странами о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций, сообщили РБК в российском МИДе.

«Россия на это обращение уже ответила. В настоящее время согласовываются даты консультаций, которые позволили бы снять озабоченности сторон», — говорится в сообщении.

В конце ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Комиссия по телевидению и радио и Минпроминдустрии Армении зафиксировали случаи нарушения отдельных пунктов соглашения о вещании со стороны телеканалов из России.

Соглашение о сотрудничестве России и Армении в сфере массовых коммуникаций было подписано 30 декабря 2020 года. Оно вступило в силу 17 марта 2023 года. Москва и Ереван, говорится в документе, «сотрудничают в области массовых коммуникаций и поддерживают расширение благоприятных условий для обеспечения свободного обмена в сфере телевидения, радио, печатных и электронных средств массовой информации».

Одно из положений статьи 5 этого соглашения предусматривает «исключение вмешательства в предвыборные кампании и внутриполитическую жизнь государства другой стороны». С российской стороны уполномоченным органом по реализации соглашения указано Минцифры, с армянской — Министерство высокотехнологической промышленности.