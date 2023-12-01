В Брянской области назначили главу пограничного управления ФСБ

Амир Амиров (слева) (Фото: avbogomaz / Telegram)

Пограничное управление ФСБ по Брянской области возглавил генерал-майор Амир Амиров, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

Губернатор сказал, что ранее Амиров проходил военную службу на руководящих должностях в нескольких российских регионах.

Богомаз провел с главой управления ФСБ рабочую встречу. «Обсудили вопросы обеспечения безопасности государственной границы и дальнейшее взаимодействие с правительством региона», — говорится в сообщении губернатора.

До назначения Амиров занимал должность временно исполняющего обязанности на этом посту.

В ноябре в Чечне назначили нового начальника регионального управления ФСБ. Пост занял Дмитрий Кечкин, который с октября 2022 года был начальником управления ФСБ в Ингушетии. До этого он работал в этом же ведомстве в Дагестане.