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Политика ,  
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В Брянской области назначили главу пограничного управления ФСБ

Богомаз: назначен глава пограничного управления ФСБ по Брянской области
Амир Амиров (слева)
Амир Амиров (слева) (Фото: avbogomaz / Telegram)

Пограничное управление ФСБ по Брянской области возглавил генерал-майор Амир Амиров, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

Губернатор сказал, что ранее Амиров проходил военную службу на руководящих должностях в нескольких российских регионах.

Богомаз провел с главой управления ФСБ рабочую встречу. «Обсудили вопросы обеспечения безопасности государственной границы и дальнейшее взаимодействие с правительством региона», — говорится в сообщении губернатора.

До назначения Амиров занимал должность временно исполняющего обязанности на этом посту.

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Теги
Брянская область Александр Богомаз ФСБ пограничники назначения
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