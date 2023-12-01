Шойгу анонсировал стратегические учения «Океан-2024»

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В 2024 году пройдут масштабные стратегические командно-штабные учения «Океан-2024», сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

В течение 2024 года планируется провести несколько учений. «Порядка двадцати из них — с участием подразделений иностранных государств, в том числе четыре — в рамках ОДКБ и ШОС». Итоговым станет «Океан-2024», к которому привлекут «все виды вооруженных сил», добавил он.

В ноябре в Бенгальском заливе Индийского океана прошли совместные военно-морские учения России и Индии. Среди целей совместных мероприятий двух стран назывались «всестороннее развитие и укрепление сотрудничества в военно-морской области между Россией и Индией, совместное противодействие глобальным угрозам и обеспечение безопасности гражданского судоходства в Азиатско-Тихоокеанском регионе». В учениях приняли участие противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», морской танкер «Печенга», а от ВМС Индии — эсминец «Ранвиджай», корвет «Килтан», а также самолеты и вертолеты.