Группа Russ получила активы тюменского оператора рекламы

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Группа Russ, которая является крупнейшим в России оператором наружной рекламы, получила в управление активы тюменской «Лайф+», сообщили РБК в Russ.

«Под управление Russ с 1 декабря 2023 года переходят 100% инвентаря, принадлежащего «Лайф+». По результатам сделки доля общего инвентаря группы компаний Russ в Тюмени составит порядка 40% рынка наружной рекламы», — говорится в сообщении.

В Russ отметили, что «Лайф+» имеет около 1000 рекламных поверхностей разных форматов в городе. Группа заявила о намерении установить там порядка 20 новых цифровых билбордов в первом полугодии 2024 года.

«Передача контроля над активами «Лайф+» крупному федеральному оператору выводит наш локальный рынок на новый уровень развития и дает существенные преимущества рекламодателям», — заявил собственник «Лайф+» Виталий Красноштанов. По его словам, «успешный опыт взаимодействия с группой Russ показал эффективность сотрудничества, направленного на динамичное развитие индустрии наружной рекламы в Тюмени».

Группе Russ, по ее собственным данным, принадлежит 28,5 тыс. рекламных поверхностей по всей стране. В июле оператор наружной рекламы приобрел 100% доли в группе компаний Gallery — своего главного конкурента. Сумма сделки не раскрывалась.