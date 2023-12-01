Приложения «Ситидрайва», «СберМаркета» и РЖД пропали из AppStore

Банк и РЖД находятся под санкциями США и ЕС. В компаниях заявили, что уже установленные приложения продолжат работать

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

В AppStore стало недоступно для скачивания приложение «Ситидрайва», сообщили в телеграм-канале каршеринга.

«Наше приложение недоступно для скачивания в AppStore. Мы уже решаем проблему и ищем альтернативные пути установки приложения», — говорится в сообщении.

В каршеринге призвали пользователей iPhone не удалять приложение и не включать функцию «Сгружать неиспользуемые», чтобы смартфон не удалил приложение самостоятельно.

Приложение все еще доступно для скачивания в Google Play, Huawei AppGallery, Xiaomi, Rustore, отметили в «Ситидрайве».

«Ситидрайв» — часть «О2О Холдинга», который после разделения активов VK и Сбербанка в сфере фудтеха и транспорта в 2022 году сохранила за собой финансовая организация.

В AppStore недоступно и другое приложение «Сбера» — «СберМаркет». В пресс-службе компании сказали РБК, что если приложение уже было установлено, то оно продолжит работать в штатном режиме.

Также из магазина было удалено приложение «РЖД Пассажирам» — оно позволяет смотреть расписание поездов и покупать билеты. РЖД, как и «Сбер», отметили, что установленные версии приложения продолжат работать.

В феврале 2022 года США внесли Сбербанк в санкционный список CAPTA. В течение месяца после этого все американские финансовые институты должны были закрыть корреспондентские счета банка и остановить любые транзакции с его участием.

В апреле 2022 года Вашингтон внес «Сбер» в список SDN: эти ограничения подразумевают заморозку активов и запрет для американцев вести с ним бизнес. После этого приложения «Сбера» начали пропадать из AppStore и Google Play.

РЖД находятся под санкциями ЕС и Великобритании, США вводили ограничения против руководства перевозчика.