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Технологии и медиа ,  
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Приложения «Ситидрайва», «СберМаркета» и РЖД пропали из AppStore

Из AppStore пропали приложения «Ситидрайва» и «СберМаркета»
Банк и РЖД находятся под санкциями США и ЕС. В компаниях заявили, что уже установленные приложения продолжат работать
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

В AppStore стало недоступно для скачивания приложение «Ситидрайва», сообщили в телеграм-канале каршеринга.

«Наше приложение недоступно для скачивания в AppStore. Мы уже решаем проблему и ищем альтернативные пути установки приложения», — говорится в сообщении.

В каршеринге призвали пользователей iPhone не удалять приложение и не включать функцию «Сгружать неиспользуемые», чтобы смартфон не удалил приложение самостоятельно.

Сервисы «Сбера» восстановили работу после сбоя
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

Приложение все еще доступно для скачивания в Google Play, Huawei AppGallery, Xiaomi, Rustore, отметили в «Ситидрайве».

«Ситидрайв» — часть «О2О Холдинга», который после разделения активов VK и Сбербанка в сфере фудтеха и транспорта в 2022 году сохранила за собой финансовая организация.

В AppStore недоступно и другое приложение «Сбера» — «СберМаркет». В пресс-службе компании сказали РБК, что если приложение уже было установлено, то оно продолжит работать в штатном режиме.

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Также из магазина было удалено приложение «РЖД Пассажирам» — оно позволяет смотреть расписание поездов и покупать билеты. РЖД, как и «Сбер», отметили, что установленные версии приложения продолжат работать.

В феврале 2022 года США внесли Сбербанк в санкционный список CAPTA. В течение месяца после этого все американские финансовые институты должны были закрыть корреспондентские счета банка и остановить любые транзакции с его участием.

В апреле 2022 года Вашингтон внес «Сбер» в список SDN: эти ограничения подразумевают заморозку активов и запрет для американцев вести с ним бизнес. После этого приложения «Сбера» начали пропадать из AppStore и Google Play.

РЖД находятся под санкциями ЕС и Великобритании, США вводили ограничения против руководства перевозчика.

Авторы
Теги
Сергей Грехов, Елена Степанова
Такси мобильные приложения Сбербанк РЖД App Store iPhone
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