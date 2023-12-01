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В Свердловской области пятнадцатилетняя девочка умерла в лагере

Прокуратура: 15-летняя девочка-вожатая умерла в лагере в Свердловской области
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Пятнадцатилетняя вожатая умерла в детском оздоровительном лагере в Свердловской области, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в телеграм-канале.

Девочка приехала в лагерь «Солнышко» из города Лесной 29 ноября. Совместно с другими несовершеннолетними вожатыми она должна была провести мероприятие для отдыхающих в оздоровительном центре детей. Через час после начала мероприятия подросток потерял сознание.

Медицинские работники пытались реанимировать девочку, однако спасти ее не удалось.

Портал Е1.RU со ссылкой на мать погибшей написал, что подростку стало плохо во время танца. По информации издания, врачи проводили реанимацию в течении 40 минут.

Управление Следственного комитета по Свердловской области проводит проверку по делу. Прокуратура сообщила, что проверка взята на контроль.

В Петербурге школьница умерла после занятия по хореографии
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Фото:Роман Пименов / ТАСС

В августе девятилетняя девочка умерла после госпитализации из детского лагеря в Амурской области. В больнице ребенок подпрыгивал и вздрагивал, не давая врачам к себе прикоснуться. После у девочки начались судороги, медицинские работники не смогли ее спасти.

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Врачи тогда предположили, что такое поведение ребенка могло быть вызвано отравлением неизвестным веществом. Среди возможных причин также называлось заболевание нервной системы.

Теги
лагерь происшествия Свердловская область прокуратура подросток
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