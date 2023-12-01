В Петербурге тринадцатилетняя девочка умерла после занятия по хореографии

В Петербурге школьница умерла после занятия по хореографии

Фото: Роман Пименов / ТАСС

В Санкт-Петербурге 13-летняя девочка умерла после занятия по хореографии, об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Девочка пришла на занятия в Дом детского творчества на улице Пограничника Гарькавого. «По прибытии наряда установлено, что погибшая школьница, находясь на занятиях по хореографии, внезапно почувствовала себя плохо, сообщила о самочувствии преподавателю, после чего присела на корточки, потеряла сознание и умерла», — сообщили в полиции.

Позже врачи констатировали клиническую смерть у девочки.

«Известия» со ссылкой на неназванные источники указывают, что инцидент произошел с ученицей седьмого класса.

В октябре в Красноярске 11-летний пятиклассник умер на уроке физкультуры. В СК сообщали, что мальчик побледнел и потерял сознание во время бега, первую помощь ему оказывали учителя и школьный врач, а также прибывшие медики скорой помощи. После произошедшего прокуратура Красноярского края начала проверку.