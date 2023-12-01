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Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил базу ВВС Северной Кореи. Фото

Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил базу ВВС Северной Кореи

Ким Чен Ын (слева)
(Фото: KCNA / Reuters)
Ким Чен Ын (в центре)
(Фото: KCNA / Reuters)
Ким Чен Ын (в центре)
(Фото: KCNA / Reuters)
Ким Чен Ын (в центре)
(Фото: KCNA / Reuters)
Ким Чен Ын (в центре)
(Фото: KCNA / Reuters)
Ким Чен Ын (в центре)
(Фото: KCNA / Reuters)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил базу военно-воздушных сил (ВВС) КНДР по случаю Дня авиации, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Визит лидера КНДР состоялся в день праздника — 30 ноября. В первой половине дня Ким Чен Ын посетил командование ВВС Корейской народной армии (КНА), где осмотрел пункт оперативного управления и выслушал доклад командующего ВВС о расположении сил противника.

Во второй половине дня глава Северной Кореи вместе с дочерью провел встречу с авиационным полком 1-й авиационной дивизии КНА, во время которой корейские летчики провели демонстрационные полеты. Кроме того, Ким Чен Ын посетил волейбольный матч между командами ВВС и ВМС КНДР, в котором команда военно-морских сил выиграла со счетом 3:0. В Доме культуры авиачасти Ансамбль песни и танца ВВС показал лидеру страны представление.

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Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

В конце дня Ким Чен Ын провел встречу с высокопоставленными командирами КНА.

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Северная Корея ВВС Ким Чен Ын фото
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