Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил базу ВВС Северной Кореи. Фото

Ким Чен Ын (слева) (Фото: KCNA / Reuters) Ким Чен Ын (в центре) (Фото: KCNA / Reuters) Ким Чен Ын (в центре) (Фото: KCNA / Reuters) Ким Чен Ын (в центре) (Фото: KCNA / Reuters) Ким Чен Ын (в центре) (Фото: KCNA / Reuters) Ким Чен Ын (в центре) (Фото: KCNA / Reuters)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил базу военно-воздушных сил (ВВС) КНДР по случаю Дня авиации, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Визит лидера КНДР состоялся в день праздника — 30 ноября. В первой половине дня Ким Чен Ын посетил командование ВВС Корейской народной армии (КНА), где осмотрел пункт оперативного управления и выслушал доклад командующего ВВС о расположении сил противника.

Во второй половине дня глава Северной Кореи вместе с дочерью провел встречу с авиационным полком 1-й авиационной дивизии КНА, во время которой корейские летчики провели демонстрационные полеты. Кроме того, Ким Чен Ын посетил волейбольный матч между командами ВВС и ВМС КНДР, в котором команда военно-морских сил выиграла со счетом 3:0. В Доме культуры авиачасти Ансамбль песни и танца ВВС показал лидеру страны представление.

В конце дня Ким Чен Ын провел встречу с высокопоставленными командирами КНА.