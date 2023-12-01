Путин заявил о «нерешенных вопросах» в развитии медицины

Путин: в развитии медицины есть результаты, но хватает и нерешенных вопросов

Фото: Юрий Чичиков для РБК

В развитии медицины в России есть результаты, однако хватает и «нерешенных вопросов», заявил президент страны Владимир Путин в обращении к участникам конгресса «Национальное здравоохранение».

Государство, по словам Путина, считает задачи развития медицины приоритетом.

«Конечно, нерешенных вопросов хватает, но в рамках национального проекта «Здравоохранение» есть результаты. Например, построена инфраструктура, подготовлены специалисты для оказания помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях», — сказал он.

Эти результаты позволяют спасать пациентов с инсультами в течение так называемого «золотого окна», когда лечение наиболее действенно и позволяет избежать тяжелых последствий, продолжил глава государства. «А благодаря системе амбулаторной онкологической помощи большинству больных из регионов, в том числе отдаленных, необходимое лечение проводят на местах», — добавил он.

В последние годы в России создали почти 2 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, десятки современных детских больниц и хирургических корпусов, отметил Путин. Государство приобрело самое современное медицинское оборудование, а для врачей поликлиник закупило свыше 14 тыс. автомобилей, рассказал он.

Работа врачей, правительства и профильных ведомств позволила достичь рекордной для России ожидаемой продолжительности жизни — по итогам 2023 года она должна достичь 74 лет, заключил Путин.

По данным Минфина, в 2023 году расходы федерального бюджета по направлению «Здравоохранение» составят 1 трлн 523,6 млрд руб. Всего на период с 2023 по 2025 год в бюджет заложено 4,5 трлн руб. для этого направления.