Голикова: в России в 2024 году введут обязательную диспансеризацию работающих

В России в 2024 году введут обязательную диспансеризацию работающих

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Диспансерное наблюдение за работающими гражданами будет введено в России с 2024 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Со следующего года вводим с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования диспансерное наблюдение за работающими», — сказала она на открытии конгресса «Национальное здравоохранение-2023» на площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

По словам вице-премьера, диспансеризация может быть организована как медорганизацией внутри самой компании, так и через заключение договора со сторонним учреждением, сообщает «Интерфакс».

Голикова также отметила, что в отдельный тариф ОМС будет входить оценка репродуктивного здоровья граждан.

В России бесплатная диспансеризация доступна раз в три года для граждан до 40 лет и ежегодно для лиц старше этого возраста. Ежегодное диспансерное наблюдение также полагается гражданам льготной категории.