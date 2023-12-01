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В России в 2024 году введут обязательную диспансеризацию работающих

Голикова: в России в 2024 году введут обязательную диспансеризацию работающих
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Диспансерное наблюдение за работающими гражданами будет введено в России с 2024 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Со следующего года вводим с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования диспансерное наблюдение за работающими», — сказала она на открытии конгресса «Национальное здравоохранение-2023» на площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

По словам вице-премьера, диспансеризация может быть организована как медорганизацией внутри самой компании, так и через заключение договора со сторонним учреждением, сообщает «Интерфакс».

Голикова также отметила, что в отдельный тариф ОМС будет входить оценка репродуктивного здоровья граждан.

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В России бесплатная диспансеризация доступна раз в три года для граждан до 40 лет и ежегодно для лиц старше этого возраста. Ежегодное диспансерное наблюдение также полагается гражданам льготной категории.

Теги
диспансеризация Татьяна Голикова Россия россияне Выставка «Россия»
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