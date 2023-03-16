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Ракова рассказала об анкете самоконтроля в ЭМК для диспансерных пациентов

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Для москвичей, находящихся на проактивном диспансерном динамическом наблюдении, в электронной медицинской карте (ЭМК) появился новый раздел — «Моя анкета самоконтроля», куда пациенты могут вносить данные о своем самочувствии. С помощью этой опции врачи смогут в реальном времени отслеживать состояние больных тяжелыми хроническими заболеваниями, при надобности корректируя лечение и приглашая пациентов на прием. Об этом сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В ЭМК мы сделали анкету самоконтроля как удобную автоматическую систему напоминаний. Помощники врачей научат пациентов работе с этим сервисом. Кроме того, для находящихся на диспансерном наблюдении будут дополнительно проводиться персонализированные опросы с учетом конкретного заболевания, — рассказала Ракова. — Для врачей же предусмотрены сигнальные оповещения, если по анкете у человека будут видны отклонения — например, повышение артериального давления».

Нововведение коснется порядка 1 млн москвичей с девятью типами хронических заболеваний, которые находятся на проактивном диспансерном динамическом наблюдении. Уникальная программа мониторинга состояния здоровья призвана улучшить качество и длительность жизни пациентов, а также привить им ответственное отношение к своему здоровью. С февраля 2023 года программа действует во всех поликлиниках Москвы.

Анкета самоконтроля представляет собой список вопросов в разделе электронной медкарты. Этот список индивидуально формируется для каждого пользователя на основе данных по его заболеванию. Соответственно, если пациент находится на диспансерном наблюдении по нескольким заболеваниям, список вопросов будет сформирован с учетом каждого из них.

Заполнять анкету можно в любое время дня, но, если с момента последней записи прошло больше месяца, в приложении появится уведомление о необходимости вернуться к анкете. «Кроме того, в том случае, если в показателях будут отклонения от нормы, сигнальное уведомление придет и врачу, — рассказал главврач Диагностического центра № 5 Павел Гуляев. — На основе же сведений, постоянно добавляемых в анкету, мы теперь сможем контролировать состояние пациента в динамике».

Теги
диспансеризация медкарты цифровизация Анастасия Ракова Москва
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