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Госдума приняла в первом чтении закон о запрете телефонов на уроках

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете телефонов на уроках
Фото: Екатерина Сычков / URA.RU / ТАСС
Фото: Екатерина Сычков / URA.RU / ТАСС

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете телефонов на уроках, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности парламента.

В пояснительной записке к проекту говорится, что запрет необходим «в целях создания благоприятных условий для проведения педагогами учебных занятий». Поправка о запрете на средства связи на уроках вносится в ст. 43 федерального закона «Об образовании».

Исключение составят «предусмотренные образовательной программой случаи, в которых непосредственно следует обращаться к электронным ресурсам», «ситуации, связанные с возникновением опасности жизни или здоровью» школьников и учителей, а также «иные экстренные случаи».

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ввести запрет на телефоны «давно просят родители и учителя». «Поправки повысят дисциплину: дети не будут отвлекаться на смартфоны», — отметил он.

По его мнению, «принятие закона повысит авторитет учителя, будет способствовать живому общению в классе». Сейчас, считает Володин, «многие дети страдают настоящей зависимостью от мобильных телефонов и испытывают сложности с социальной коммуникацией».

В августе 2022 года министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что с нового учебного года российским школьникам запретят пользоваться на уроках мобильными телефонами. Он объяснил это новыми санитарными правилами.

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Роспотребнадзор тогда сообщил, что правило по ограничению использования мобильных телефонов в учебных целях действует еще с 2021 года. «О введении каких-либо новых ограничений с 1 сентября 2022 года речи не идет», — говорилось в сообщении ведомства.

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Теги
Госдума законопроект первое чтение телефоны образование
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