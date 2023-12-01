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Munz Group выкупила права на бренд Salamander

Производитель обуви Munz Group выкупил права на бренд Salamander
Фото: Michael Gstettenbauer / IMAGO / ТАСС
Фото: Michael Gstettenbauer / IMAGO / ТАСС

Производитель обуви Munz Group выкупил права на товарные знаки, связанные с брендом Salamander, у одноименной немецкой компании, следует из базы данных Роспатента. Внимание на это обратил «Коммерсантъ».

Согласно данным из базы, полученные Munz Group права распространяются на изделия из драгоценных металлов и их сплавов, ювелирные изделия, часовые и хронометрические инструменты, изделия из кожи и ее имитаций (сумки, портфели, кошельки, ключницы и портмоне, чемоданы и дорожные сумки; зонты), обувь, за исключением стелек, одежду, ремни и головные уборы, лаки для обуви, шнурки и другие категории товаров.

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На странице Munz Group на портале Head Hunter также сказано, что в этом году группа компаний приобрела права на бренд Salamander в России, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Белоруссии, Азербайджане, Киргизии и Туркмении.

Товарный знак Salamander впервые был зарегистрирован в России в 1998 году, следует из базы Роспатента. Как отмечает «Коммерсантъ», с 2020-го Munz Group управляла брендом по лицензии.

Кроме Salamander Munz Group управляет такими брендами, как Thomas Munz, Lolli Polli, O2, BRIGGS, Bridget, Ara, Rieker, Lumberjack и другие.

Теги
торговая марка обувь интеллектуальная собственность
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