Япония ввела санкции против пяти человек и четырех компаний из-за КНДР

Япония ввела санкции против россиянина и компании из России из-за КНДР

Власти Японии расширили ограничения в отношении Северной Кореи из-за запуска ею разведывательного спутника. В санкционный список попали пять человек и четыре организации, следует из заявления на сайте японского МИДа.

Под санкции Токио попали:

российская строительная компания «Интеллект» с юридическим адресом в Москве;

компания Versor S.R.O. из Словакии (по информации на сайте, занимается торговлей оборонной продукцией);

Air Koryo Trading Corporation из КНДР;

северокорейская группа хакеров Kimsuky.

Среди физических лиц, против которых ввели ограничения, — россиянин Сергей Козлов (США считают его связанным с «Интеллектом»). В санкционный список попали также гражданин Словакии Ашот Мкртычев и три гражданина КНДР (один из них — живущий в Москве уроженец Пхеньяна Чон Чин Ён).

В конце августа санкции против Козлова, Чон Чин Ёна и «Интеллекта» ввели США, также из-за связей с КНДР. Versor S.R.O. внесли в санкционный список на две недели раньше.

По версии Минфина США, Чон Чин Ён координировал строительный проект с «компанией-прикрытием» — Второй академией естественных наук (Second Academy of Natural Sciences, SANS), которую США внесли в санкционный список еще в 2010 году за участие или попытку участия в сделках, касающихся распространения оружия массового уничтожения. В свою очередь, Козлов помогал Чон Чин Ёну в закупке оборудования, используемого в судостроительной промышленности, утверждает ведомство.

Мкртычев, гражданин Словакии азербайджанского происхождения, попал под санкции США в конце марта. В Вашингтоне его обвинили в попытке посредничества в сделках по продаже оружия между Россией и Северной Кореей. Помимо этого с начала августа бизнесмен находится в санкционном списке Великобритании за аналогичные действия. Сам Мкртычев отрицал посредничество в торговле вооружениями между Россией и КНДР.

Кроме того, в санкционном списке американского Минфина числится зарегистрированное в России ООО «Верус». По данным сервиса «РБК Компании», его учредителем выступает Мкртычев.

О выводе на орбиту своего первого военного разведывательного спутника Пхеньян объявил 22 ноября.