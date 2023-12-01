Самолет «ИрАэро» вернулся в аэропорт Новосибирска из-за неисправности
Самолет Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро», летевший из Новосибирска в поселок Талакан в Амурской области, вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Superjet 100 вернулся в аэропорт около 8:00 по местному времени (4:00 мск). Причиной стала техническая неисправность.
Самолет отстранили от эксплуатации. 89 пассажиров, которые находились на борту, направят в пункт назначения на резервном самолете.
В конце октября в новосибирском аэропорту совершил аварийную посадку самолет авиакомпании «Сибирь». Boeing-737 выполнял рейс Москва — Томск.
Экстренную посадку пришлось совершить из-за «некорректной работы одной силовой установки». Самолет приземлился в штатном режиме. На борту находились 165 пассажиров, их доставили в пункт назначения резервным бортом «Сибири».