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Самолет «ИрАэро» вернулся в аэропорт Новосибирска из-за неисправности

Прокуратура: самолет «ИрАэро» вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности
Фото: Наталья Чернохатова / Octagon.Media / ТАСС
Фото: Наталья Чернохатова / Octagon.Media / ТАСС

Самолет Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро», летевший из Новосибирска в поселок Талакан в Амурской области, вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Superjet 100 вернулся в аэропорт около 8:00 по местному времени (4:00 мск). Причиной стала техническая неисправность.

Самолет отстранили от эксплуатации. 89 пассажиров, которые находились на борту, направят в пункт назначения на резервном самолете.

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В конце октября в новосибирском аэропорту совершил аварийную посадку самолет авиакомпании «Сибирь». Boeing-737 выполнял рейс Москва — Томск.

Экстренную посадку пришлось совершить из-за «некорректной работы одной силовой установки». Самолет приземлился в штатном режиме. На борту находились 165 пассажиров, их доставили в пункт назначения резервным бортом «Сибири».

Теги
«ИрАэро» самолет Новосибирск Superjet
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