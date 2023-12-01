В Закарпатской области Украины ввели проверку документов

В Закарпатской области Украины с 1 декабря и до конца действия военного положения будут проверять у граждан документы. Соответствующее решение принял областной Совет обороны, распоряжение опубликовано на сайте местной военной администрации (ОВА).

Глава ОВА и начальник Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки должны будут назначить комендантов районов и городов. Они, в свою очередь, определят уполномоченных лиц, которые будут проверять документы.

В администрации подчеркнули, что меры по проверке документов осуществляются в соответствии с порядком проверки документов у лиц, осмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения. Украинский кабмин утвердил постановление в декабре 2021 года.

В конце ноября 2023 года комендант Львовской области Тарас Грень издал приказ, разрешающий работникам территориальных центров комплектования области проверять документы у военнообязанных. До этого таким правом обладали только сотрудники правоохранительных органов.

После начала военной операции украинские власти ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. Затем военное положение и всеобщую мобилизацию неоднократно продлевали, в последний раз — до 14 февраля 2024 года.