Националист Демушкин сообщил о задержании в аэропорту Тбилиси

Дмитрий Демушкин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Полиция задержала националиста и бывшего организатора «Русских маршей» Дмитрия Демушкина в аэропорту Тбилиси. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Задержан полицией в аэропорту Тбилиси. Сразу при сходе с самолета.

Летел по делам, билеты, отели в порядке, по-русски объяснять причину задержания отказываются», — написал Демушкин.

РБК направил запрос в пресс-службу полиции Грузии.

«Русские марши» проводили в России с 2005 года. В 2019 году Демушкин рассказал, что больше не будет проводить шествий, так как «некого выводить» на такие мероприятия, а их участники могут столкнуться с жесткими действиями со стороны правоохранительных органов.

В 2017-м Демушкина приговорили к 2,5 годам лишения свободы. Его обвинили по ч. 1 ст. 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») за публикацию в соцсетях фотографии с «Русского марша».

В 2022 году в отношении Демушкина составили два административных протокола о дискредитации российской армии. Националист критиковал военную операцию на Украине. В итоге суд не стал рассматривать против него дела в связи с истечением срока давности.